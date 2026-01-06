 السوبر الإسباني.. برشلونة وأتيلتك بلباو أول الواصلين إلى جدة

بدر النهدي (جدة)

وصلت بعثة فريقي برشلونة وأتليتك بلباو إلى مدينة جدة؛ حيث تقدمهما أبرز نجوم الفريقين كـ”لامين يامال وبيدري وليفاندوفيسكي وبقية النجوم. ومن الجانب الآخر حضر نيكو ويليامز وحارس الفريق أوناي سيمون وحظي الفريقان باستقبال مميز عكس الطابع السعودي، تمثل في حضور تميمة الناديين، وتقديم القهوة السعودية والورود.

هذا وقد شهد مقر إقامة فريق برشلونة توافد أعداد من الجماهير التي حرصت على استقبال نجومها والترحيب بهم وبث روح الحماس فيهم قبل مواجهة أثلتيك بلباو في افتتاح كأس السوبر الإسباني غدًا الأربعاء، على ملعب الإنماء، وفي ذات السياق رافق بعثة برشلونة كل من النجم السابق ديكو المدير الرياضي للنادي، وبويان كريكتش أحد المسؤولين الإداريين، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز الإداري للفريق.