احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثاني.. وترمب يحذر.. تصعيد أمني وتلويح قضائي بالحزم

البلاد (طهران)

دخلت الاحتجاجات الشعبية في إيران أسبوعها الثاني على التوالي، مع تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن، في ظل تصاعد أعداد القتلى والمعتقلين، وتحذيرات أميركية شديدة اللهجة، مقابل تشدد رسمي إيراني وتعهد بالتعامل “بحزم” مع ما تصفه السلطات بـ«مثيري الشغب».

وأفادت منظمات حقوقية ووسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات جديدة خلال الساعات الماضية في العاصمة طهران ومدينتي شيراز غرب البلاد ومناطق أخرى تشهد زخماً احتجاجياً، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم عناصر من قوات الأمن. ووفق حصيلة تستند إلى تقارير رسمية، قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً منذ انطلاق الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي، عقب إضراب نفذه تجار في بازار طهران احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وذكرت منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، أن المتظاهرين رفعوا شعارات تنتقد السلطات وتندد بالأوضاع الاقتصادية، فيما انتشرت مقاطع مصورة تُظهر استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسقوط ضحايا في عدد من المواقع.

وفي تطور لافت، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيراً مباشراً لإيران، قائلاً: إنها ستتعرض «لضربة قوية جداً» من الولايات المتحدة إذا قُتل المزيد من المتظاهرين. وأضاف أن واشنطن «جاهزة للتحرك» في حال استمرار ما وصفه بقمع المحتجين، ما أثار ردود فعل غاضبة في طهران.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات ترمب بأنها «متهورة»، محذراً من أن القوات المسلحة الإيرانية «على أهبة الاستعداد» لأي تدخل خارجي. كما اتهمت طهران إسرائيل بالسعي إلى تقويض وحدتها الداخلية، على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبّر فيها عن تضامن بلاده مع «تطلعات الشعب الإيراني للحرية».

وعلى الصعيد الداخلي، أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي أن القضاء لن يُظهر أي «تساهل» مع من وصفهم بـ«مثيري الشغب»، معلناً إصدار أوامر للنيابة العامة والمدعين في جميع أنحاء البلاد بالتعامل الصارم مع كل من يشارك في أعمال العنف أو يوفر الدعم لها. وفي الوقت نفسه، أقر إجئي بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية، مؤكداً أن السلطات «تستمع إلى المطالب المشروعة».

وبحسب شبكة «هرانا»، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 582 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، فيما أفادت وكالات رسمية بمقتل عنصر من الحرس الثوري خلال اشتباكات أمام مركز للشرطة، إضافة إلى سقوط قتلى من المحتجين خلال محاولات اقتحام مراكز أمنية.