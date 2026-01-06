أتلتيكو مدريد يكمل سلسة الواصلين إلى جدة

بدر النهدي (جدة)

أكملت بعثة فريق اتليتكو الواصلة إلى مدينة جدة مربع الأندية التي ستخوض بطولة كأس السوبر الإسباني بعد أن وصل ممثل العاصمة الإسبانية من القسم الآخر بالمدينة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء اليوم الثلاثاء.

ويستعد النادي العاصمي للقائه أمام منافسه التقليدي نادي ريال مدريد يوم الخميس المقبل، وذلك بتدريبات سيجريها الفريق غداً على أحد ملاعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ حيث تقدم نجوم الفريق بعثة الواصلين في استقبال حافل ومميز ككافة الأندية التي وصلت بالطابع السعودي وعلى أنغام الموسيقى السعودية والورود.