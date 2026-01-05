السياسة

موريتانيا: مشاورات تخدم اليمن وشعبه

17 / رجب / 1447 هـ       5 يناير 2026

البلاد (نواكشوط)
أكدت الجمهورية الإسلامية الموريتانية موقفها الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها، وذلك في ظل متابعتها للتطورات الأخيرة، خاصة في جنوب اليمن.
وشددت، في بيان لوزارة الخارجية الموريتانية مساء أمس، على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية وتسويات أمنية مستدامة تحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.
وأعربت موريتانيا عن تطلعها إلى أن يسهم هذا المؤتمر في توحيد الرؤى والمواقف، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الحوار والتفاهم.
ورحبت باستجابة المملكة العربية السعودية لطلب استضافة المؤتمر ورعايته، واحتضان المشاورات المرتقبة، مؤكدةً أن ذلك من شأنه خدمة اليمن وشعبه، وضمان وحدته وسلامة أراضيه، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

