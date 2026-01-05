مظلوم عبدي في دمشق.. محادثات سورية لدمج مقاتلي «قسد» في الجيش

البلاد (دمشق)

عقد قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، أمس (الأحد)، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة السورية بالعاصمة دمشق، لبحث آليات دمج مقاتلي قواته في صفوف الجيش السوري، وذلك بعيد انتهاء المهلة المحددة لتطبيق اتفاق وقّعه الطرفان في مارس الماضي، من دون إحراز تقدم ملموس في تنفيذه.

وأعلنت «قسد» في بيان أن وفداً من قيادتها برئاسة عبدي يلتقي مسؤولين في حكومة دمشق« في إطار مباحثات تتعلق بعملية الاندماج على الصعيد العسكري»، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية حول نتائج الاجتماع أو تفاصيله.

وكان عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع وقّعا في 10 مارس اتفاقاً تضمن بنوداً عدة، أبرزها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية السورية بحلول نهاية العام، إلا أن خلافات جوهرية في الرؤى بين الجانبين، إلى جانب حسابات سياسية وأمنية معقدة، حالت دون تنفيذ الاتفاق ضمن الجدول الزمني المحدد، رغم ضغوط أميركية متواصلة لدفع الطرفين نحو التفاهم.

وبحسب مصادر كردية، تسلمت «قسد» الشهر الماضي مقترحاً مكتوباً من دمشق ينص على دمج قواتها ضمن الجيش السوري، عبر إعادة هيكلتها في ثلاث فرق وعدد من الألوية، من بينها لواء خاص بالمرأة، على أن تنتشر هذه التشكيلات في مناطق سيطرة القوات الكردية شمال شرقي البلاد، مع تولي قيادات منها إدارتها ميدانياً.

وفي 22 ديسمبر، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق تسلمت رداً رسمياً من «قسد» على مقترح وزارة الدفاع، في خطوة عكست استمرار التواصل، وإن بقي محدود النتائج. وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الطرفان الاتهامات بإفشال جهود تنفيذ الاتفاق، وسط اشتباكات متفرقة أوقعت قتلى، كان آخرها في مدينة حلب شمال البلاد. واتهمت دمشق القوات الكردية بالتباطؤ في الالتزام ببنود الاتفاق، بينما ترى «قسد» أن الضمانات المطلوبة لم تُستكمل بعد، خصوصاً ما يتعلق بوضع قواتها ومناطق انتشارها.

وتأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط إقليمية متزايدة، ولا سيما من جانب تركيا. فقد حضّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة سابقة إلى دمشق، القوات الكردية على عدم التحول إلى «عائق أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها». وكانت أنقرة قد شنت بين عامي 2016 و2019 عمليات عسكرية عدة ضد القوات الكردية، محذّرة في الآونة الأخيرة من أن شركاء «قسد» بدأوا يفقدون صبرهم.