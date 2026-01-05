باكستان: محادثات تحقق السلام

البلاد (إسلام آباد)

رحبت باكستان بدعوة المجلس القيادي الرئاسي اليمني لعقد محادثات شاملة في الرياض.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أمس (الأحد)، أن باكستان تُجدد دعوتها لجميع الأطراف اليمنية المعنية إلى الانخراط بحسن نية في سبيل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي قائم على معايير متفق عليها، وتؤكد مجددًا دعمها الثابت لوحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأضافت أنه انطلاقًا من مبادئ الوحدة والأخوة، تأمل باكستان أن تُسهم الجهود الإقليمية في تحقيق سلام واستقرار دائمين في اليمن.