البرلمان العربي: خطوة لإنهاء التوتر

البلاد (القاهرة)

رحب البرلمان العربي بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بعقد مؤتمر شامل لبحث الحلول العادلة لقضية الجنوب اليمني، بصفتها خطوة إيجابية لإنهاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يؤدي إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية تراعي المصالح العليا للشعب اليمني.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له، عن ترحيبه باستجابة المملكة العربية السعودية لعقد هذا المؤتمر، داعيًا كل المكونات الجنوبية إلى المشاركة في المؤتمر والجلوس إلى طاولة الحوار.

وشدد البرلمان العربي على أن قضية الجنوب اليمني قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مبينًا أن السبيل الوحيد لمعالجتها عبر الحوار الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.