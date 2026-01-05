أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثامن لمجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة

البلاد (الأحساء)
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة اليوم، الاجتماع الثامن لمجلس أمناء الجمعية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وسمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجمعية الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وثمن سموّ أمير المنطقة الشرقية بما تضطلع به جمعية قبس من جهود في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، والعناية بالخطابة والحصانة الفكرية، وما حققته من منجزات نوعية وأثرٍ مجتمعي ملموس، إلى جانب عملها المؤسسي، الذي أسهم في بناء الإنسان وتعزيز القيم الوسطية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البرامج وتحقيق الاستدامة بما يخدم المجتمع.
ودشن سموه وحدة التطوع بالجمعية والتي تأتي انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 لتمكين المتطوعين، وتنظيم جهودهم، واستثمار طاقاتهم في برامج نوعية تحقق أهداف الجمعية وتخدم المجتمع بكفاءة وجودة متميزة.
وأعرب سمو محافظ الأحساء من جانبه، عن اعتزازه بما تقدمه جمعية قبس من جهود علمية وتربوية وتنموية، مثمنًا دورها في خدمة كتاب الله وسنة نبيه، وإسهامها في تنمية المجتمع وبناء النشء على القيم الأصيلة، مؤكدًا دعم محافظة الأحساء للمبادرات الخيرية والتنموية كافة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، قال سمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجمعية: إن جمعية قبس راسخة الأهداف والقيم، ذات أثرٍ يتجاوز الحدود، مؤكدًا أن اجتماع مجلس الأمناء في دورته الثامنة يأتي تتويجًا لعامٍ كاملٍ من العمل الدؤوب، وعرضًا لحصادٍ مبارك يدفع نحو مزيد من العطاء والطموح في الأعوام المقبلة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة، ومثمنًا دعم ومتابعة أصحاب السمو والمعالي والفضيلة أعضاء مجلس أمناء الجمعية ومجلس الإدارة للجهود المباركة للجمعية.
وأعرب سمو محافظ الأحساء من جانبه، عن اعتزازه بما تقدمه جمعية قبس من جهود علمية وتربوية وتنموية، مثمنًا دورها في خدمة كتاب الله وسنة نبيه، وإسهامها في تنمية المجتمع وبناء النشء على القيم الأصيلة، مؤكدًا دعم محافظة الأحساء للمبادرات الخيرية والتنموية كافة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، قال سمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجمعية: إن جمعية قبس راسخة الأهداف والقيم، ذات أثرٍ يتجاوز الحدود، مؤكدًا أن اجتماع مجلس الأمناء في دورته الثامنة يأتي تتويجًا لعامٍ كاملٍ من العمل الدؤوب، وعرضًا لحصادٍ مبارك يدفع نحو مزيد من العطاء والطموح في الأعوام المقبلة، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة، ومثمنًا دعم ومتابعة أصحاب السمو والمعالي والفضيلة أعضاء مجلس أمناء الجمعية ومجلس الإدارة للجهود المباركة للجمعية.
إلى ذلك شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية فضيلة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، حرص سمو أمير المنطقة الشرقية على حضور وتشريف مجلس الأمناء في دورته الثامنة ومتابعته لمجريات أعمال المجلس، والاسترشاد بتوجيهاته ودعمه الحثيث لنجاحات الجمعية، حيث يُعد هذا المجلس بمثابة خارطة الطريق الرئيسة التي تُقام سنويًا لعرض خطط ومنجزات وأهداف الجمعية.
وبيّن أن هذه الدورة الثامنة من مجلس الأمناء تميزت باستعراض أرقام النجاح والتأثير لأربع سنوات متتالية من العمل المؤسسي خلال الدورة الأولى لمجلس الإدارة، التي خدمت ما يزيد على (58000) مستفيد ومستفيدة في المملكة وأكثر من (19) دولة حول العالم، وخرجّت (89) حافظًا وحافظة لكتاب الله تعالى إضافة إلى (38) مُجازًا، وحفظ ما مجموعه نحو (377,139) حديثًا وتدريب (23،789) مستفيدًا لبرامج الخطابة والتأثير في (23،657) مستفيدًا ومستفيدة ببرامج الحصانة الفكرية، فيما زاد العائد المالي من برامج التطوع عن (23) مليون ريال، وهو ما يؤكد الهوية المؤسسية لجمعية قبس التي تتمحور حول صناعة الحافظ المُتقن لكتاب الله، العارف بأصول دينه، الراسخ في سنة نبيه صلّى الله عليه وسلّم، إلى جانب بناء شخصيةٍ قويةٍ واثقة، تُشكّلها برامج البلاغة والخطابة، فيكون قادرًا على التعبير، ومؤهلًا للإقناع، وحاملًا لرسالة الحق بوعيٍ وأسلوبٍ معاصر.
وفي ختام الاجتماع، شهد سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الأمناء، توقيع عدد من الشراكات، كما كرم الرعاة وشركاء النجاح.