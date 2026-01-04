نيابةً عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائبه يرعى حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة للعام الدراسي 1447هـ، وذلك في مقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالعيينة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد القحيز.
وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمةً أعرب فيها عن شكره وتقديره لسموه على رعايته حفل تخريج طلبة دورات تأهيل الضباط الجامعيين لأفرع القوات المسلحة، بعد إتمامهم مرحلة التأهيل العسكري، متنقلين بين فصول التعليم وميادين التدريب، مكتسبين المعارف والمهارات والقيم التي تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في أفرع القوات المسلحة، وقادرين على مواكبة التطور الذي تشهده وزارة الدفاع.
تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج صالح بن جمال الفايز، عبّر فيها عن تشرفه أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه الخريجين برعاية سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، مؤكدًا جاهزيتهم واستعدادهم لحماية أمن الوطن.
عقب ذلك جرى العرض العسكري، ثم أدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، وكرَّم سمو نائب وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، ثم تسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.
بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، ثم التقطت الصورة التذكارية لسموه مع الخريجين، وخُتم الحفل بعزف السلام الملكي.
حضر الحفل، قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، وسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ووكيل وزارة الدفاع لخدمات التميز المهندس محمد بن فيصل بن معمر، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين.
