مطالب شعبية بإجراء انتخابات لإنهاء الأزمة.. مظاهرات حاشدة في غرب ليبيا

البلاد (طرابلس)

البلاد (طرابلس)
شهدت المدن الغربية في ليبيا، مظاهرات شعبية واسعة احتجاجًا على الانسداد السياسي وتفشي الفساد، فيما دعا المحتجون إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة المستمرة.
خرج الليبيون في طرابلس ومصراتة والزاوية إلى الشوارع والساحات العامة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الحالية وإنهاء كافة الأجسام السياسية القائمة، مؤكدين أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل أو التسويات التي لا تعكس إرادة الشعب.
وفي جنزور، شهد محيط مقر بعثة الأمم المتحدة وقفات احتجاجية شارك فيها محتجون من طرابلس ومصراتة، عبّروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بالتدخل الخارجي في الشأن الليبي، محمّلين البعثة الأممية مسؤولية إطالة الأزمة السياسية. وطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء حالة الفساد، وإسقاط جميع الأجسام السياسية دون استثناء.
وفي مصراتة، شهدت المدينة تظاهرات واسعة، رفع خلالها المشاركون لافتات تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية والدفع نحو مسار انتخابي عاجل، في مشهد يعكس اتساع الغضب الشعبي في غرب البلاد.
ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في ليبيا منذ أيام، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وتعثر المسار الانتخابي، فيما يضغط الشارع بقوة لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة عبر انتخابات شاملة، بعيدًا عن الأجسام المتشبثة بالسلطة منذ سنوات.

