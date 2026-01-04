مشهد بصري وحضري رائع.. الأكاسيا تكسو حدائق حائل بحلة ذهبية

البلاد (حائل)

في مشهد بصري وحضري رائع ، اكتست حدائق ومتنزهات مدينة حائل هذه الأيام بحُلّة ذهبية زاهية مع تفتح أزهار أشجار الأكاسيا جلوكا ، لتشكل لوحة طبيعية معطرة بعبق الزهور ونابضة بالحياة ، وتثري المشهد البصري والهوية الجمالية للمدينة، بما ينسجم مع توجهات التنمية البيئية المستدامة في المنطقة. وضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مفهوم المدينة الحضرية المؤنسنة، وزعت أمانة منطقة حائل أكثر من 100 ألف شجرة من الأكاسيا جلوكا في الحدائق العامة، ومحاور الطرق بمدينة حائل، لما تتميز به من قيمة جمالية وبيئية مستدامة؛ ما أسهم في إضفاء رونق طبيعي جذّاب، يُمتع أنظار الزوار وممارسي رياضة المشي، تزامنًا مع الأجواء المعتدلة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة. وتُعد أشجار الأكاسيا جلوكا من الأنواع ذات القيمة البيئية والاقتصادية العالية، لما تتميز به من قدرة كبيرة على التكيف مع البيئات القاسية والجافة، الأمر الذي يجعلها عنصرًا مهمًا في مشاريع مكافحة التصحر وتحسين خصوبة التربة، حيث تنمو هذه الأشجار في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويصل معدل نموها السنوي إلى ما بين 80 و90 سنتيمترًا.