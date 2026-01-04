في روشن.. نيوم يتجاوز الحزم بثنائية

البلاد (جدة)
حصد فريق نيوم ثلاث نقاط ثمينة، بعدما نجح في التغلب على مضيفه الحزم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من «دوري روشن».
سجل أليكساندر لاكازيت الهدف الأول لنادي نيوم في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، فيما أضاف لوسيانو رودريجيز الهدف الثاني لنادي نيوم في الدقيقة 88.
وقلص الجزائري أمير سعيود الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق ركلة جزاء، لكنها لم تكن كافية لعودة الفريق في النتيجة مرة أخرى.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي نيوم إلى النقطة 20 في المركز السابع على سلم ترتيب الدوري السعودي، فيما جاء الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.
