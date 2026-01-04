رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026

البلاد (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، طرح تذاكر بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026، التي تنطلق في 19 يناير 2026، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، من بينهم الهولندي مايكل فان جيروين، والإنجليزيون ستيفن بونتينج، ولوك همفريز، ولوك ليتلر، والويلزي جيروين برايس.
وستُقام البطولة بنظام الإقصاء، إذ يلعب اللاعبون في جولات تتضمن “Best of 11 Legs” في الجولة الأولى وربع النهائي، و”Best of 13 Legs” في نصف النهائي، و”Best of 15 Legs” في ختام البطولة في النهائي بنفس النظام.
وتُقام البطولة على المسرح العالمي في منطقة بوليفارد سيتي خلال الفترة من 19 – 20 يناير 2026، ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط: https://webook.com/en/events/darts-masters-rs25-tickets.
وتأتي البطولة تأكيدًا على مكانة موسم الرياض بوصفه وجهة ترفيهية عالمية رائدة تستقطب أبرز الأحداث والنجوم، ضمن جهود الموسم لتقديم تجارب استثنائية تجمع بين الترفيه والرياضة في أجواء فريدة تعزز من حضور الرياض على خارطة الفعاليات الدولية.