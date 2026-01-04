دعت تل أبيب إلى التراجع.. الأمم المتحدة تحذر من حظر إسرائيل للمنظمات الإغاثية

البلاد (نيويورك)

دخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على خط الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بعد أن أعلنت السلطات الإسرائيلية منع 37 منظمة إغاثية دولية رئيسية من العمل في القطاع. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه السكان الفلسطينيون أزمة حادة في المساعدات الغذائية والدوائية والسكنية، بعد دمار واسع في الحرب التي استمرت لعامين، ويحتاج فيها غالبية السكان إلى دعم عاجل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، إن غوتيريش “قلق جدًا إزاء إعلان إسرائيل تعليق أنشطة العديد من المنظمات الإنسانية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، داعياً تل أبيب إلى التراجع عن هذا القرار. وشدد على أن هذه المنظمات”لا غنى عنها للعمل الإنساني الحيوي”، محذراً من أن القرار”يهدد بتقويض التقدم الهش الذي تحقق خلال وقف إطلاق النار الأخير في غزة”.

وأشار دوغاريك إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق قيود سابقة فرضتها إسرائيل على دخول المواد الأساسية إلى القطاع، ما أدى إلى إبطاء إيصال الغذاء والدواء ومعدات النظافة والمأوى للسكان، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية، مع تزايد الحاجة إلى تدخل عاجل لتوفير الرعاية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأوضح البيان الإسرائيلي أن المنع جاء نتيجة عدم تقديم المنظمات قائمة بأسماء موظفيها، وهو مطلب أمني رسمي، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات الإغاثة، واعتبرته بعض المنظمات غير القانونية، ويهدد حرية عملها في تقديم المساعدات الحيوية. وتشمل المنظمات المتأثرة أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير، ومنظمة وورلد فيجن، وأوكسفام، وهي جهات رئيسية في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة.

ولفت مراقبون إلى أن القرار الإسرائيلي قد يمتد مستقبلاً إلى الضفة الغربية، مما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية على نطاق أوسع، ويعطل جهود الإغاثة المستمرة منذ سنوات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه التطورات وسط بيئة سياسية متوترة، حيث تحرص إسرائيل على مراقبة الموظفين الفلسطينيين في القطاع، وهو ما وصفته المنظمات غير الحكومية بأنه محاولة للسيطرة على عمل المساعدات الإنسانية وتقويض استقلاليتها.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا القرار يمثل جرس إنذار حقيقي، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للتخفيف من تداعياته على المدنيين، وضمان استمرار إيصال المساعدات الحيوية إلى غزة، في ظل حاجة ملحة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة آلاف السكان.