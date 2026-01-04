حامل اللقب الجواد “فوريفر يونق” يتصدّر نخبة المرشحين في نسخة قوية من كأس السعودية 2026

البلاد (الرياض)
يتقدّم حامل اللقب الجواد “فوريفر يونق” قائمة قوية من الأسماء المرشحة لنسخة هذا العام من كأس السعودية (فئة 1)، السباق الأغلى في العالم بجائزته البالغة (20) مليون دولار أمريكي، والمقرر إقامته في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يوم السبت (14) فبراير 2026.
ويؤكد المهرجان، الذي يمتد على مدار يومين ابتداءً من (13) فبراير، مكانته كإحدى أبرز منصات سباقات الخيل على الساحة الدولية، بعد أن استقطب في نسخته الحالية (57) فائزًا بسباقات الفئات الأولى للخيل المهجنة الأصيلة (ثروبريد)، إلى جانب (14) فائزًا بسباقات الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة، مع مشاركة جياد من (22) دولة تتنافس على جوائز إجمالية تقارب (40) مليون دولار أمريكي.
وبحسب أحدث إصدار من التصنيفات العالمية برعاية لونجين، يتصدر “فوريفر يونق” تصنيف جياد السباقات على الأرضية الرملية، مؤكدًا مكانته الدولية عقب تتويجه بلقبي الديربي السعودي 2024 وكأس السعودية في نسخة العام الماضي، ليترقب مواجهة رفيعة المستوى على مسافة (1800) متر أمام نخبة من نجوم السباقات العالميين.
وشهد البرنامج هذا العام تطورًا نوعيًا بارزًا بترقية سباق كأس نيوم إلى الفئة الأولى عالميًا، ليصبح أول سباق عشبي مصنف ضمن الفئة الأولى يُقام في المملكة، مع رفع جوائزه إلى 3 ملايين دولار أمريكي، في خطوة تعكس النمو المتواصل للمهرجان.
ويستقطب سباق كأس البحر الأحمر (فئة 2) نخبة جياد المسافات الطويلة من مختلف دول العالم، إلى جانب سباقات السرعة التي تتصدرها منافسات كأس الـ (1351) وكأس الرياض للسرعة، بما يعزز التنوع الفني وقوة المشاركة الدولية.
ويتضمن برنامج يوم الجمعة (13) فبراير إقامة تحدي الخيّالة العالمي، إضافة إلى الشوط السعودي الدولي، وتُقام خلال عطلة نهاية الأسبوع منافستان من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة هما كأس المنيفة على المسار العشبي، وكأس عبية على المسار الرملي، بمشاركة نخبة من الجياد العربية البارزة.
من جانبه، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على الدعم غير المحدود الذي أسهم في ترسيخ مكانة كأس السعودية عالميًا، مؤكدًا أن النسخة السابعة للمهرجان تعد بسباقات استثنائية تجمع نخبة الأسماء العالمية في أجواء تعكس هوية المملكة الثقافية وكرم ضيافتها.
وأكد سموه أن المهرجان بات يحظى بتقدير الهيئات الدولية وتصنيف الفئة الأولى منذ عام 2022، مشيرًا إلى أن نسخة 2026 ستشهد محطة تاريخية بإقامة أول سباق فئة أولى على المضمار العشبي في المملكة، متطلعًا إلى استقبال المشاركين وعشاق الفروسية من مختلف أنحاء العالم في حدث يعزز مكانة سباقات الخيل السعودية على الساحة الدولية.