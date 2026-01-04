تواصل الانتهاكات ووضع الحواجز.. إسرائيل تتوغل في ريف القنيطرة

البلاد (دمشق)

واصلت القوات الإسرائيلية، أمس (السبت)، انتهاكاتها اليومية في جنوب سوريا، مع توغلات جديدة في ريف القنيطرة. فقد انطلقت خمس آليات عسكرية من تل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين الزيوان، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حاجزًا عند المدخل الغربي للقرية على الطريق الواصل بينها وبين قرية كودنة.

وفي وقت سابق من الفجر، توغلت مجموعة إسرائيلية أخرى داخل قرية عين القاضي، وقامت بتفتيش أحد المنازل دون تنفيذ اعتقالات، وفق ما نقلت وكالة”سانا”.

وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث تشهد ريفي القنيطرة ودرعا توغلات شبه يومية مصحوبة أحيانًا بعمليات اعتقال، مع تجاوز القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة ونشر معدات عسكرية في الجنوب السوري، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن نيته إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق حتى جبل الشيخ، وهو ما رفضه الجانب السوري. في المقابل، لم تسفر ست جولات من المحادثات بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أميركية عن اتفاق أمني يحقق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علماً بأن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر 2025.