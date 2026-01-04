تعزيز الامتثال لأنظمة الصيد البحري

البلاد (تبوك)

تعزيزا للوعي البيئي، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك حملته التوعوية الرابعة لتعزيز الامتثال لأنظمة الصيد البحري وحماية البيئة البحرية.

وأوضح المدير العام للفرع المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب أن الحملة؛ تهدف إلى توعية الصيادين المحترفين والهواة بأهمية التقيد بالأنظمة المعتمدة، ودورها في حماية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع الأحيائي البحري بسواحل المنطقة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية بها للأجيال القادمة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن عددًا من الرسائل التوعوية، التي تسلط الضوء على الممارسات الصحيحة للصيد البحري، ومواسم الحظر المعتمدة، وأنواع الأدوات المسموح باستخدامها، إضافة إلى التعريف بالأنواع الممنوع صيدها خلال فترات محددة. كما توضح الحملة العقوبات النظامية المترتبة على مخالفات الصيد البحري؛ بهدف رفع مستوى الالتزام.