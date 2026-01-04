ترمب يعلن اعتقال مادورو وزوجته.. ضربة أمريكية واسعة على فنزويلا

البلاد (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (السبت)، أن الولايات المتحدة نفّذت “ضربة واسعة النطاق” ضد فنزويلا، تم خلالها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما جواً خارج البلاد. وأكد ترمب في منشور على حسابه في “تروث سوشيال”، أن العملية جرت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي سيعقد في منتجع مارالاغو.

وفي تصريحات لاحقة، وصف نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو هذه الخطوة بأنها “فجر جديد” في فنزويلا، مؤكدًا أن مادورو “سيواجه العدالة أخيراً بسبب جرائمه”، وفق ما نشر على حسابه في “إكس”.

وأوضحت مصادر مطلعة لشبكة CBS News أن اعتقال مادورو تم بواسطة قوات دلتا، وهي وحدة نخبوية ضمن الجيش الأميركي، متخصصة في العمليات الدقيقة والمعقدة.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئاسة الفنزويلية التعبئة العامة وتفعيل خطط الدفاع الوطني، في مواجهة ما وصفته بـ”عدوان صارخ” على سيادة البلاد وثرواتها الاستراتيجية. وصدرت تعليمات بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء فنزويلا، وفق بيان لوزير الخارجية إيفان خيل، الذي حذر من أن أي محاولة لتغيير النظام الحاكم ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة.

من جهتها، صرحت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيس بأن الحكومة لا تعرف مكان مادورو وزوجته، مطالبة الجانب الأمريكي بتقديم إثبات على سلامتهما.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس خلال الأشهر الماضية، حيث نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات استهدفت ما وصفته بالقوارب المشتبه بها في تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب تصريحات أميركية رسمية. كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي، بنشر حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر. فورد” وسفن حربية أخرى، إضافة إلى مقاتلات وقاذفات بعيدة المدى.

وفي المقابل، اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي منذ فترة طويلة لفرض تغيير في السلطة والسيطرة على مقدرات فنزويلا، مؤكدًا أن حكومته ستتصدى لأي تدخل خارجي.