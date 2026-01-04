السياسة

تركيا ترحب بالدعوة إلى عقد مؤتمر شامل في الرياض بشأن الوضع في جنوب اليمن

16 / رجب / 1447 هـ       4 يناير 2026

البلاد (أنقرة)

ثمّنت جمهورية تركيا جهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لإرساء الاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية أمس السبت، بشأن التطورات في المحافظات الجنوبية لليمن، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وشددت الوزارة على أنها تتابع بقلق التطورات التي تهدد سيادة اليمن وسلامة أراضيه وأمن الدول المجاورة، مرحبةً بعقد مؤتمر شامل في الرياض ودعم المملكة العربية السعودية لهذه الدعوة.

