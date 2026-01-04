البلجيكي غيوم دي ميفيوس يحسم أولى مراحل رالي داكار السعودية 2026

متابعة (هاني البشر)

انطلقت اليوم الأحد 4 يناير 2026 المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية 2026، الذي يقام في المملكة للمرة السابعة توالياً، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة؛ إذ بدأت المرحلة في محافظة ينبع وانتهت بها، وبمسافة 518 كم، منها 305 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبالعودة إلى النتائج، فقد نجح المتسابق البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق أكس رايد “فئة السيارات” في الوصول أولاً؛ بواقع ثلاث ساعات، و7 دقائق و49 ثانية، متفوقاً على القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” بفارق 40 ثانية، فيما جاء التشيكي مارتن بروكوب سائق فريق”أورلين جيبوكار” ثالثاً بدقيقة و27 ثانية.

وتمكن الليتواني روكاس باتشيوسكا من الوصول أولًا في فئة السيارات “ستوك”، بعد أن قطع المسافة خلال 4 ساعات و4 دقائق و59 ثانية، تلاه الفرنسي رونالد باسو سائق فريق “للاند كروزر تويوتا” بفارق 6 دقائق، و49 ثانية، ليأتي خلفه زميله الياباني أكيرا ميورا ثالثًا بفارق 8 دقائق و18 ثانية عن المتصدر.

واستطاع الإسباني إدغار كانيت سائق فريق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ”، إنهاء مرحلة اليوم متصدرًا لفئة الدراجات النارية، بعد أن وصل في زمنٍ يُقدّر بثلاث ساعات و16 دقيقة و11 ثانية، تلاه زمليه الأسترالي دانيال ساندرز بفارق دقيقة وثانيتين، ومن خلفهما الأمريكي ريكي برابيك دراج “هوندا إنرجي” بفارق دقيقة و32 ثانية عن المركز الأول.

وفي فئة المركبات الصحراوية “تشالنجر”، خطف الأرجنتيني ديفيد زيل سائق “بي بي آر موتور سبورت” أفضلية المرحلة الأولى، بزمن يبلغ ثلاث ساعات و32 دقيقة و50 ثانية، وبفارق 42 ثانية عن الهولندي بول سبيرينغز سائق “ريبلون أند سبيرينغز” تلاهما الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو سائق “موترو سبورت”، وبفارق دقيقتين و3 ثوان.

وتمكن الفرنسي كزافييه دي سولتريه سائق “آر زد آر فاكتوري” من حصد المرتبة الأولى في فئة المركبات الصحراوية “إس إس في”؛ بواقع 3 ساعات و38 دقيقة و45 ثانية وبفارق 3 دقائق و34 ثانية، عن البرتغالي أليكسندر بينتو سائق فريق “أولد فريندز” الذي جاء ثانياً، فيما حصد الأمريكي بروك هيجر سائق فريق “آر زد آر فاكتوري ريسينغ” في المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و48 ثانية عن متصدر الفئة.

وفي فئة الشاحنات، حقق التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق “إنستا ترايد لوبرايس” المرتبة الأولى؛ بواقع ثلاث ساعات و42 دقيقة و15 ثانية، مبتعدًا عن الهولندي ميتشيل فان دن برينك سائق “يورول رالي سبورت” بفارق دقيقة و47 ثانية، فيما أكمل التشيكي مارتن ماتشيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” عقد المراكز الأولى بحلوله ثالثًا بفارق 7 دقائق و19 ثانية عن المتصدر.

وتستكمل غدًا الاثنين 5 يناير 2026م، منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2026، على أن يكون الانطلاق من محافظة ينبع وصولًا إلى محافظة العلا، وبمسافة 504 كلم منها 400 كلم، للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.