اعتقلت أربعة شباب فلسطينيين.. قوات الاحتلال تفرض قيوداً على التحرك بالضفة

البلاد (الضفة الغربية)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (السبت)، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في محافظتي قلقيلية وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على حركة السكان في عدة قرى شمال غربي رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من قرية رأس عطية جنوب قلقيلية، أثناء توقيفه على حاجز عسكري أقيم عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. كما داهمت قوات الاحتلال منازل في ضاحية أكتابا شرق طولكرم، واعتقلت ثلاثة شبان بعد تفتيش المنازل ومصادرة بعض الممتلكات.

وفي إطار القيود المفروضة على الحركة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ما منع المواطنين من الدخول أو الخروج، واضطر السكان إلى استخدام طرق بديلة للتنقل. وتشمل هذه القيود قرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، وقراوة)، إضافة إلى مدينة سلفيت وبعض قراها.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي، وقامت بدوريات في عدة أحياء، كما داهمت مغسلة قبل الانسحاب.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت، فجر الجمعة، مدخلي قريتي”النبي صالح” و”عابود” شمال غربي رام الله، ما فرض حصاراً جزئياً على القريتين، اللتين يقطنهما نحو 15 ألف نسمة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل الاعتقالات، والاقتحامات، وإغلاق الطرق، وفرض قيود على الحركة اليومية للسكان، ما يزيد من توتر الأوضاع الإنسانية ويقيد حياة المواطنين.