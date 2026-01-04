أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بتعليم جدة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1447هـ، حيث شهد اليوم الأول حضورًا منتظمًا وأداءً إيجابيًا للطلبة، في بيئة تعليمية مهيأة وفّرتها مدارسهم.
وأكدت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن انطلاقة الاختبارات اتسمت بأداء مميز يعكس جاهزية الطلبة، وحرص أسرهم على دعمهم ومساندتهم خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب تكثيف التوعية الصحية خلال فترة الاختبارات، مبينةً أن المدارس تواصل استكمال أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بشكل يومي لضمان دقة التقييم وجودة المخرجات.
وقدمت اللهيبي شكرها وتقديرها لكل منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم جدة من الهيئتين التعليمية والإدارية، مثمنةً جهودهم المبذولة، ومتمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.
