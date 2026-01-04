أكثر من 400 إعلامي يغطّون مهرجان “جازان 2026”

البلاد (جيزان)
شارك أكثر من 400 إعلامي من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية في تغطية مهرجان “جازان 2026″، في حضور يعكس مكانة المهرجان كإحدى أبرز الفعاليات الوطنية ذات الأبعاد الثقافية والسياحية والترفيهية.
وأوضح المشرف على إدارة الإعلام والعلاقات بالمهرجان ناصر بن سعد السمراني، أن الخطة الإعلامية أُعدّت ونُفّذت مبكرًا بتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، تأكيدًا لدور الإعلام شريكًا أساسيًا في صناعة الحدث، وإبراز ما تتميز به منطقة جازان من تنوّع طبيعي وثقافي، ونقل رسالة المهرجان إلى الجمهور محليًا ودوليًا.
وبيّن أن الإدارة وجهت أكثر من 400 دعوة إعلامية، وأصدرت 300 تصريح للمركبات الإعلامية، إضافة إلى تجهيز مركز إعلامي متكامل يوفّر بيئة عمل احترافية وتجهيزات تقنية تسهم في رفع جودة التغطية الإعلامية، وإبراز صورة جازان ومكتسباتها التنموية والثقافية والسياحية.