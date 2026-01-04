الإقتصاد

أرامكو السعودية تطرح منتج بنزين 98 للمركبات الرياضية والمحركات ذات الأداء العالي خلال يناير الحالي

صحيفة البلادaccess_time16 / رجب / 1447 هـ       4 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الدمام)

 أعلنت أرامكو السعودية عن البدء بطرح منتج بنزين (98)، وستبدأ الشركة بتوفير المنتج خلال شهر يناير 2026م، وذلك لتقديم خيارات وقود متعددة للمستهلكين، وتنويع منتجاتها، دون التأثير على أي من المنتجات الحالية في السوق، حيث سيطرح المنتج -كمرحلة أولى- في المدن التالية: الرياض، جدة، حاضرة الدمام، والطرق الرابطة بينها، نظرًا إلى أن معظم المركبات التي تتطلب هذا النوع من الوقود تتواجد في تلك المدن، وستتم دراسة حاجة التوسع لتوفير المنتج بعد مراجعة مستويات الطلب عليه.
وأكدت الشـركة أن المنتج يلبي رغبات المستهلكين من مستخدمي المركبات الرياضية والمحركات ذات الأداء العالي، التي تتطلب رقم أوكتان مرتفع.
وبيّنت الشـركة أن سعر منتج بنزين (98) سيكون متاحًا عبر موقعها الإلكتروني في صفحة بيع الوقود بالتجزئة بالتزامن مع إطلاق المنتج في السوق المحلي خلال شهر يناير 2026م، كما ستتم مراجعة السعر بشكل دوري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
