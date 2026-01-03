في روشن.. الفتح يعمق جراح الشباب

واصل فريق الشباب، نتائجه المخيبة في دوري روشن للمحترفين؛ حيث تلقى الهزيمة أمام نظيره الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
جاء هدف الفتح الأول في الدقيقة 11 من عمر المباراة عن طريق سفيان بن دبكة، وذلك بعد مجهود فردي رائع من مراد باتنا، الذي وضع الكرة على طبق من ذهب أمام زميله بن دبكة أمام المرمى الخالي.
ومع بداية الشوط الثاني، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فيصل الصبياني في الدقيقة 47، ليكمل الشباب المباراة بـ10 لاعبين.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المبدد للمباراة، أحرز فهد الزبيدي البديل، الهدف الثاني لنادي الفتح بعد خطأ فادح من ياسين عدلي لاعب الشباب.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 14 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الثامنة في المركز الخامس عشر.
