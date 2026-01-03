في روشن.. الاتحاد يتجاوز التعاون بهدف الشنقيطي

البلاد (جدة)
حقق فريق الاتحاد فوزًا صعبًا على نظيره التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بـ «دوري روشن».
شهد الشوط الأول هجمات ضائعة عديدة من لاعبي الاتحاد؛ حيث تناوب مهاجمو العميد على إهدار الفرص.
وتألق مايسلون حارس مرمى التعاون بشكل لافت ليحافظ على نظافة شباكه وسط الهجمات العديدة من لاعبي الاتحاد، إلا أن الدقيقة 50 كانت فاصلة في اللقاء؛ حيث سجل مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد، الهدف الأول في اللقاء بعد مجهود فردي رائع من موسى ديابي الذي توغل من الناحية اليمنى، ليمرر كرة على طبق من فضة إلى الشنقيطي، الذي أسكن الكرة الشباك بكل براعة، معلنًا تقدم العميد.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 23 في المركز الخامس، فيما حل التعاون في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.
هدف الإتحاد عن طريق مهند الشنقيطي .#الإتحاد 1 × 0 #التعاونpic.twitter.com/uj9floZLtx#صحيفة_البلاد | #نادي_الإتحاد | #نادي_التعاون | #الإتحاد_التعاون@SPL| @ittihad | @AltaawounFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 3, 2026