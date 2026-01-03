الرياضة

في روشن.. الاتحاد يتجاوز التعاون بهدف الشنقيطي

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1447 هـ       3 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الاتحاد فوزًا صعبًا على نظيره التعاون بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بـ «دوري روشن».

شهد الشوط الأول هجمات ضائعة عديدة من لاعبي الاتحاد؛ حيث تناوب مهاجمو العميد على إهدار الفرص.

وتألق مايسلون حارس مرمى التعاون بشكل لافت ليحافظ على نظافة شباكه وسط الهجمات العديدة من لاعبي الاتحاد، إلا أن الدقيقة 50 كانت فاصلة في اللقاء؛ حيث سجل مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد، الهدف الأول في اللقاء بعد مجهود فردي رائع من موسى ديابي الذي توغل من الناحية اليمنى، ليمرر كرة على طبق من فضة إلى الشنقيطي، الذي أسكن الكرة الشباك بكل براعة، معلنًا تقدم العميد.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 23 في المركز الخامس، فيما حل التعاون في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *