عبادي الجوهر وأميمة يطربان متذوقي الفن في موسم الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

أحيا الفنان عبادي الجوهر، مساء البارحة الجمعة حفلًا غنائيًا، أطرب خلالها محبيه في ليلة فنية جمعت أركان الطرب الأصيل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

أقيم الحفل على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة البوليفارد سيتي، و شهد حضور جماهيري غفير اكتظت به جنبات مسرح محمد عبده،

واستهل عبادي الجوهر الحفل بأغنيته عامك سعيد، فيما توالت بعدها مجموعة متنوعة من الأغنيات، واستمر في إشعال الأجواء بأداء مجموعة مختارة من أغانيه الشهيرة، منها: “كلمة ولو جبر خاطر .. تقول أرجوك أرجوك لا تبعد توه ابتدى الموعد ومن عذابي قلت لعيونك هلا ومهما صار وشفت الوهم وعيونك آخر آمالي ومن ثم ترنم بإبداع في أغنية أنصاف الحلول. ومن ثم أطرب الجمهور الكبير بقصيدة بدر بن عبد المحسن”أول ليلة .. غبتِ عني.. ماهي ليلة، هاذي بحر من السواد.. أول ليلة .. اسهر كاني.. في الف ليله الف ليله من سهاد”.

واختتم أخطبوط العود سهرته الفنية بأغنية ” قالوا ترى ما لك أمل بقربها ” والتي تفاعل معها جمهوره بكل قوة.

وكانت الفنانة اميمة طالب قد بدأت الحفل الغنائي بمجموعة من الأغاني ابتدأتها ما ارق الرياض، وش أخباره، وناسي حبي، وفي الظل وضعت منك وبشتك وخاتم الأحباب وبترجع وهلا يا حزن وكرهت الحب والساعة كم والفين باب وبلغ سلامي.

واختتمت وصلتها الغنائية بأغنية الخيزرانة، التي تفاعل معها الجمهور الكبير.