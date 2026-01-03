سمو وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية باكستان وتركيا

السياسةسمو وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية باكستان وتركيا صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1447 هـ 3 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس الجمعة، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة، والمساعي المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس الجمعة، بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.