السنغال تعبر السودان وتتأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

البلاد (جدة)
حقق منتخب السنغال فوزًا مثيرًا على نظيره السودان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا المغرب 2025.
فاجأ منتخب السودان أسود التيرانجا مبكرًا؛ حيث سجل عامر عبدالله الهدف الأول في المباراة لصالح صقور الجديان في الدقيقة السادسة.
حاول لاعبو السنغال إدراك الهدف التعادل سريعًا، وسط استبسال دفاعي من لاعبي السودان، في محاولة للحفاظ على نتيجة التقدم المبكر.
وأحرز بابي جاي الهدف الأول لمنتخب السنغال في الدقيقة 29 من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ليعيد أسود التيرانجا المباراة إلى نقطة الصفر.
وقبل نهاية الشوط الأول، سجل بابي جاي الهدف الثاني له ولمنتخب السنغال بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع من نيكولاس جاكسون.
وسجل إبراهيم مباي الهدف الثالث لمنتخب السنغال في الدقيقة 78، بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، حولها لاعب باريس سان جيرمان بتسديدة قوية داخل شباك السودان.
بتلك النتيجة، تأهل منتخب السنغال إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في المغرب؛ حيث ينتظر الفائز من مباراة تونس ضد مالي، التي تقام مساء اليوم السبت.
عامر عبدالله يفتتح التسجيل للمنتخب السوداني ⚽️🇸🇩#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال | #السودان pic.twitter.com/PEorjmG3VA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
باب غايي يدرك التعادل للسنغال ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال | #السودان pic.twitter.com/7YIHrBsrV5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
باب غايي يسجل الهدف الثاني للسنغال ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال | #السودان pic.twitter.com/YwTcyUz5Ke
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
إبراهيم مباي يضيف الهدف الثالث للسنغال ⚽️🇸🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #السنغال | #السودان pic.twitter.com/beOykrnZzN
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026