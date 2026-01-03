الرياضة

الرياض أولى محطات جولة كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time15 / رجب / 1447 هـ       3 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

انطلقت، اليوم، من الرياض جولة كأس العالم (2026 FIFA™)، برعاية كوكا كولا، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستمر لمدة (150) يومًا تجوب فيها (30) دولة عبر (75) محطة مختلفة حول العالم.

وتواجد نجما الكرة السعودية السابقين ماجد عبدالله وفؤاد أنور، في استقبال الكأس التي وصلت على متن طائرة خاصة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث أزاح نجم المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم وممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أليساندرو ديل بييرو، الستار عن الكأس لدى وصولها، إيذانًا ببدء جولة تسبق انطلاق أكبر بطولة في تاريخ كأس العالم التي تستضيفيها الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا خلال الفترة من (11 يونيو إلى 19 يوليو 2026).

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *