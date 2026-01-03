الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى حفل مهرجان “جازان 2026”

البلاد (جيزان)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، مساء أمس، حفل “مهرجان جازان 2026″، الذي نظمته إمارة المنطقة، على مسرح “جازان سيتي” بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المنطقة وخارجها.
وفور وصول سموه مقر الحفل، اطلع على إيجاز من وكيل إمارة المنطقة المشرف العام على اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان وليد الصنعاوي، عن فعاليات المهرجان، وبرامجه السياحية والترفيهية والفنية والثقافية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع والزوار، وتركز في مجملها على إبراز مكانة جازان الحضارية والثقافية والتنموية وتنوّعها الجغرافي والبيئي، والإسهام في تعزيز الحراك السياحي والاقتصادي بالمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد الحفل عرضًا مسرحيًا فنيًا جسد الفلكلور التراثي الأصيل والموروث الثقافي والفني في جميع مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من (200) مؤدي من فرق الفنون الأدائية بالمنطقة، إلى جانب أوبريت “جازان نجمة وضي”.
وفي ختام الحفل، شارك سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، وسمو الأمير ناصر بن جلوي في العرضة السعودية التي أقيمت بهذه المناسبة.
وضم محيط المسرح منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل مناطق تسوق متنوعة، و(24) كشكًا للمطاعم والمقاهي، إلى جانب معرض تشكيلي، ومنطقة ألعاب للأطفال والعائلات، وحديقة للطيور، فضلًا عن متحف لمنطقة جازان ضمن منطقة “Earth Zone”، التي تستعرض تاريخ المنطقة وإرثها الثقافي والطبيعي بأساليب عرض حديثة.
