أبطال كبار ومنافسات قوية في سباقات الأسبوع الثاني عشر

محمد الجليحي (الرياض)

اقام ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض حفلات الاسبوع الثاني عشرالسباقية من موسم الرياض والذي تضمن عدة كؤوس ومنافسات كبرى لجميع فئاتالخيل المهجنة الأصيلة والعربية الأصيلة لمختلف الاعمار والدرجات على مدار ثلاثة ايام كانت مفعمة بالتنافس القوي ومزدانة بالحضور الجماهيري.

اذ شهد يوم الجمعة بطولات كؤوس عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وعبدالله بن جلوي وفهد بن جلوي التي سلمها سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران و سمو الأمير محمد بن منصور بن عبدالله بن جلوي بحضور كبير من ابناء واحفاد اصحاب الكؤوس المسماة بهذه المناسبة الفروسية الكبيرة والمهمة في روزنامة المدربين والملاك والخيالة في كل عام ، وذهبت الكؤوس لصالح اسطبلات الخالدية عبر مستبسل الخالدية و فهيد بن متعب فهاد السبيعي بعد فوز تدوم والشيخ عبدالله حمود المالك الصباح بعد فوز مقتحم.

تلى ذلك السباقات المبدئية لأبطال الميادين عبر ثلاثة اشواط توج فيها كل من دوبا مينبعد تحقيقها شوط الأفراس، و سيف برزان لمتعب صالح محمد المزيد المتوج بشوط الخيل العربية الأصيلة ثم سعودي آكت لاسطبل المنهاج، معلنا نهاية سباقات يوم الجمعه.

وفي يوم السبت وبمنافسات وكؤوس قوية كانت اولى البطولات عبر كأس جامعة الملك خالد بن عبدالعزيز والذي ذهب الى اسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد باور اوف بيوتي، وسلم الكأس البروفيسور عبداللطيف ابراهيم الحديثي وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية نيابة عن الرئيس التنفيذي للجامعة، تلاه كأس وزارة الرياضة حيث قام ناصر بن عبدالعزيز الجنوبي مدير عام فرع وزارة الرياضة للمدرب ثامر الديحاني بعد فوز كوثر بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وكان ختام كؤوس يوم السبت مع كأس هيئة الاذاعة والتلفزيون وقد سلم الكأس خالد بن حمود الغامدي لصالح اسطبل الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح بعد فوز الجواد الهرم.