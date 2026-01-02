محافظة جدة تستضيف معرض المنتجات المصرية

البلاد (جدة)
تستضيف محافظة جدة فعاليات معرض المنتجات المصرية، الذي تنظمه غرفة جدة خلال الفترة من 7 – 17 يناير 2026م، بمشاركة عدد من العارضين والهيئات التنظيمية، وعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بمركز جدة للمعارض والفعاليات.
ويُعد المعرض حدثًا متخصصًا في صناعة النسيج والصناعات النسيجية اليدوية والقطن والأقمشة والملابس، والحقائب والأحذية والملابس الطبية، ويفتح أفقًا واسعًا لعرض المنتجات المصرية بكل تفاصيلها وتنوعها.
ويوفر ملتقى مثاليًا لتعزيز الوعي بالقدرات الصناعية للمملكة ومصر، ويوفر منصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع الشركاء المحتملين من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجاري.
ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار والمهتمين، نظرًا لما يوفره من تجربة تجمع العرض والتسويق والفرص الاستثمارية، وذلك ضمن بيئة تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي.
ويأتي تنظيم المعرض للمنتجات المصرية ضمن جهود الغرفة لدعم الحراك الاقتصادي بالمنطقة، وتمكين منشآت القطاع الخاص من التوسع في أسواق جديدة، من خلال فرص مباشرة لعقد لقاءات الأعمال وبناء الشراكات التجارية.