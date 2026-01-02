غدًا.. انطلاق رالي داكار السعودية 2026 بمشاركة 812 متسابقًا من 69 دولة

البلاد (ينبع)

ينطلق يوم غدٍ السبت رالي داكار السعودية 2026، الذي تستضيفه المملكة للعام السابع على التوالي، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، ليواصل حضوره بوصفه أحد أبرز وأصعب سباقات رياضة المحركات في العالم.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير مسبوقين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما تمتلكه المملكة من إمكانات لوجستية وبشرية وطنية أسهمت في نجاح تنظيم الرالي خلال الأعوام الماضية، عبر مسارات متنوعة تجوب مختلف مناطق المملكة وتضاريسها.

وأوضح سموه أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة (812) متسابقًا يمثلون (69) جنسية، يتنافسون عبر أكثر من (433) مركبة ضمن ست فئات، على مسافة إجمالية تبلغ (7994) كيلومترًا، منها (4840) كيلومترًا للمراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، متوقعًا منافسة قوية بين نخبة من أبرز متسابقي العالم.

من جانبه، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن رالي داكار يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى الحرص على تقديم نسخة متميزة تعكس قدرات المملكة التنظيمية، في ظل الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سمو وزير الرياضة، مبينًا أن نسخة هذا العام ستشهد مسارات وتحديثات جديدة، من بينها مرحلتا ماراثون.

وسينطلق الرالي من مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مرورًا بعدد من المناطق التي تتنوع تضاريسها، من بينها العُلا، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وبيشة، والحناكية، قبل أن يُختتم في ينبع يوم السبت 17 يناير 2026م، حيث يتضمن الرالي مرحلةً استعراضية واحدة و(13) مرحلة تنافسية.

ويشارك في هذه النسخة المتسابقان السعوديان حمزة باخشب وعبدالله الشقاوي ضمن فئة “إس إس في”، وهما من خريجي برنامج “الجيل السعودي القادم” لعام 2025م، الذي يواصل دوره في تطوير المواهب الوطنية في رياضة المحركات، وتمكين السائقين السعوديين من خوض المنافسات الدولية عبر برامج تدريب متقدمة وبيئة احترافية، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز حضورها في رياضة المحركات العالمية، حيث يستعد البرنامج لإطلاق دفعة جديدة من المواهب، تمهيدًا لاختيار المتأهلين للمشاركة في رالي داكار السعودية 2027.

وسينطلق الرالي من مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مرورًا بمحطات تتنوع في تضاريسها بين العلا، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وبيشة، والحناكية، قبل أن يُسدل الستار على المنافسات مجددًا في ينبع يوم السبت ( 17 ) يناير 2026م، في حين سيشهد الرالي في هذه النسخة مرحلةً واحدةً استعراضية، و( 13 ) مرحلةً، وذلك على النحو التالي:

– المرحلة الاستعراضية يوم السبت 3 يناير: ينبع– ينبع، لمسافة 98 كم (المرحلة الخاصة 23 كلم)، المرحلة 1 : يوم الأحد 4 يناير: ينبع– ينبع، لمسافة 518 كلم (المرحلة الخاصة 305 كلم)، والمرحلة 2 : يوم الاثنين 5 يناير: ينبع– العُلا، لمسافة 504 كلم (المرحلة الخاصة 400 كلم)، والمرحلة 3 : يوم الثلاثاء 6 يناير: العُلا– العُلا، لمسافة 666 كلم (المرحلة الخاصة 422 كلم)، والمرحلة 4 : يوم الأربعاء 7 يناير: العُلا– مخيم المبيت، لمسافة 526 كلم (المرحلة الخاصة 451 كلم)، المرحلة 5 : يوم الخميس 8 يناير: مخيم المبيت– حائل، لمسافة 428 كلم (مرحلة خاصة 372 كلم)، والمرحلة 6 : يوم الجمعة 9 يناير: حائل- الرياض، لمسافة 920 كلم (المرحلة الخاصة 331 كلم)، ويكون يوم الراحة السبت 10 يناير: الرياض، والمرحلة 7 : يوم الأحد 11 يناير: الرياض– وادي الدواسر، لمسافة 876 كلم (المرحلة الخاصة 462 كلم)، والمرحلة 8 : يوم الاثنين 12 يناير: وادي الدواسر– وادي الدواسر، لمسافة 717 كلم (المرحلة الخاصة 481 كلم)، والمرحلة 9 : يوم الثلاثاء 13 يناير: وادي الدواسر– مخيم المبيت، لمسافة 531 كلم (المرحلة الخاصة 410 كلم)، والمرحلة 10 : يوم الأربعاء 14 يناير: مخيم المبيت– بيشة، لمسافة 469 كلم (المرحلة الخاصة 421 كلم)، والمرحلة 11 : يوم الخميس 15 يناير: بيشة– الحناكية، لمسافة 882 كلم (المرحلة الخاصة 347 كلم)، والمرحلة 12 : يوم الجمعة 16 يناير: الحناكية- ينبع، لمسافة 718 كلم (المرحلة الخاصة 310 كلم)، والمرحلة 13 : يوم السبت 17 يناير: ينبع- ينبع، لمسافة 141 كلم (المرحلة الخاصة 105 كلم).