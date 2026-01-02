جدة تستضيف كأس الخليج العربي الـ 27 في سبتمبر 2026

البلاد (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الـ 27 على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية, وإستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وأشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بما تتمتع به المملكة من قدرات وإمكانيات تبشر بنسخة استثنائية من البطولة الخليجية التي تعد أحد أعرق البطولات في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن اعتزاز وترحيب المملكة باستضافة الأشقاء في هذه البطولة التي تعود إلى أرض المملكة مجددًا، متمنيًا للمنتخبات المشاركة التوفيق وطيب الإقامة.

وأشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيواصل العمل من أجل الاستعداد لتقديم نسخة تاريخية من البطولة على أرض المملكة، بدعم سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ومتابعة واهتمام مستمرين من وزارة الرياضة.