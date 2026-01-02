الهيئة السعودية للمهندسين تدشّن خدمة الربط الإلكتروني مع منصة “مصادقة”

دشّنت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة الربط الإلكتروني بين منصتها الإلكترونية ومنصة “مصادقة”، التابعة لشركة تطوير لتقنيات التعليم، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2026، الهادفة إلى رفع موثوقية الخدمات وتعزيز كفاءة إجراءات الاعتماد المهني.
وتهدف الخدمة إلى دعم دقة التحقق من المؤهلات التعليمية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيد، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى الثقة في مخرجات الاعتماد المهني.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين مساعد بن عبدالله العتيبي، أن تدشين هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير خدماتها، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمستفيدين، بما يواكب تطلعات القطاع الهندسي.
وبين أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز جاهزية منظومة الاعتماد المهني، وتحسين كفاءة الأداء، ودعم جودة الممارسة الهندسية، بما ينعكس إيجابًا على المستفيدين والقطاع بشكل عام.
وتواصل الهيئة السعودية للمهندسين العمل على تطوير خدماتها والارتقاء بجودة مخرجاتها، بما يدعم تطور القطاع الهندسي ويعزز تنافسيته.
