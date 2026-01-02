النجمة يخطف العادل في اللحظات الأخيرة أمام الخليج

البلاد (بريدة)

خطف نادي النجمة تعادلاً مثيرًا في اللحظات الأخيرة من نظيره الخليج بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وذلك ضِمن منافسات الجولة 13 من عمر دوري روشن.

وسجل سمير كايتانو هدفًا في الوقت المحتسب بدل ​الضائع ليقود النجمة للتعادل 2-2 مع ضيفه الخليج واقتناص نقطته الثانية في الدوري.

وبدا أن الخليج في طريقه لتحقيق أول انتصار بعد أربع خسائر متتالية في كل ‌المسابقات، عندما ‌سجل هدفين في ‌غضون ⁠دقيقتين ​حملا توقيع ‌يورجوس ماسوراس ويوشوا كينج لكن هدف كايتانو فرض التعادل. وكان لازارو فينيسيوس قد سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

ويرتفع رصيد الخليج، الذي لم يحقق أي انتصار منذ ⁠السادس من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلى ‌15 نقطة في المركز التاسع، فيما يقبع النجمة في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد 12 مباراة.

ولعب لازارو ضربة رأس من مسافة قريبة إلى داخل الشباك مستغلاً تمريرة عرضية لعبها ديفيد تيجانيتش في ​الدقيقة 50.

لكن الخليج عاد في النتيجة بهدف سجله ماسوراس من ⁠مسافة قريبة بعدما أخفق لاعبو النجمة في إبعاد الكرة إثر ركلة ركنية في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 74، سجل يوشوا كينج هدف التقدم من مسافة قريبة مكللاً سلسلة من التمريرات المتقنة.

لكن كايتانو كانت له الكلمة الأخيرة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع إذ حول تسديدة راكان ‌الطليحي المنخفضة إلى داخل الشباك من مسافة قريبة.

