الاتفاق يحقق فوزاً ثميناً على الأخدود

حقق فريق الاتفاق فوزاً ثميناً على نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، في الجولة الـ 13 بدوري روشن.

وفي الدقيقة 46، قرر مدرب الأخدود الدفع باللاعب بلاز كرامر بدلا من زميله بوراك إنجي.

وشهدت الدقيقة 54، تسجيل فريق الاتفاق الهدف الأول عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وأشهر حكم المباراة بالبطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتفاق عبدالله الخطيب في الدقيقة 57.

وقرر مدرب الاتفاق سعد الشهري، الدفع باللاعب المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 71 بدلا من زميله موسى ديمبيلي، لتنشيط الشق الهجومي.

وعاد فينالدوم ليسجل الهدف الثاني لفريقه الاتفاق في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، سددها بنجاح مفي مرمى الأخدود.

وبتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 5 نقاط بالمركز السابع عشر.

https://twitter.com/albiladdaily/status/2007123893346243028