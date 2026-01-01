يتصدرها النقل والتشييد.. 320 ألف منشأة تجارية خلال عام

البلاد (الرياض)

بلغ إجمالي المنشآت التجارية المستحدثة في المملكة خلال العام 2024، 320.3 ألف منشأة، لتضاف إلى منشآت القطاع التي تجاوز عددها مليون منشأة.

وبحسب بيانات للهيئة العامة للإحصاء أمس الأربعاء، بلغ معدل المنشآت التجارية المستحدثة 31.3%، وتصدر قطاع النقل والتخزين الأنشطة الأعلى بنسبة 58.2%، تلاه قطاع التشييد بنسبة 46.5%، وأنشطة المعلومات والاتصالات 34.6%، والصناعة التحويلية 34.3%، وأنشطة توصيل الكهرباء 32.3%.

وأوضحت الهيئة أن القطاعات الأكثر مساهمة في الكيانات المستحدثة جاءت كالتالي: التشييد 39.8%، تجارة الجملة والتجزئة 21.3%، الصناعة التحويلية 8.4%، الإقامة والطعام 7.9%، النقل والتخزين 7%، تلتها باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وبالنسبة للكيانات التجارية المغلقة، فقد شكلت تجارة الجملة والتجزئة 32.6% من إجمالي الكيانات المغلقة، تلتها أنشطة التشييد 27%، الإقامة والطعام 11.1%، والصناعة التحويلية 7.3%، والنقل والتخزين 3.4%، فيما شكلت بقية الأنشطة الاقتصادية 9%.