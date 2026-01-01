نائب أمير مكة: دعم القيادة يرسخ قيم العطاء.. تسليم المستفيدين من تبرع ولي العهد وثائق الوحدات السكنية

البلاد (جدة)

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وثائق تملُّك الوحدات السكنية للمستفيدين من الأسر المستحقة، والبالغ عددها 643 وحدة في مختلف محافظات المنطقة، وذلك ضمن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- السخي بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة.

وإنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- القاضي بضرورة إنجاز هذه المشروعات السكنية النوعية بسواعد وشركات وطنية خلال فترة قياسية لا تتجاوز 12 شهرًا، وتحقيقًا لذلك عملت مؤسسة (سكن) على اختيار وحدات سكنية في منطقة مكة المكرمة تطابق أعلى المواصفات الفنية، ومعايير جودة الحياة، وتعكس تطلعات سموه الكريم لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للأسر المستحقة.

من جانبه، قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة باسم الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز ونيابة عن المستفيدين، خالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد -حفظه الله- على هذا السخاء غير المستغرب، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- يرسخ قيم العطاء، ويؤكد أن رفاهية المواطن واستقراره السكني في مقدمة الأولويات.

كما رفع وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية”سكن” ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وامتنانه للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على دعمهما وتمكينهما لتحقيق تطلعات سمو ولي العهد في إنجاز جميع مراحل المشروع بالمنطقة في وقت قياسي.

بدورها، تستمر مؤسسة (سكن) عبر مبادرة (جود الإسكان) في تسليم الدفعات المتتالية من الوحدات السكنية بجميع مناطق المملكة، ضمن تبرع سمو ولي العهد- رعاه الله- والتي روعي فيها تلبية احتياجات المستفيدين وجودة التنفيذ، لتواكب مستهدفات المرحلة في تعزيز جودة الحياة، وتوفير الحلول الإسكانية المستدامة.