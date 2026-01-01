من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية

البلاد (الرياض)

أعلنت شركة إكسبو 2030 الرياض عن ترسية العقد الرئيسي لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في موقع إكسبو 2030 الرياض على مجموعة (نسما وشركاهم)، موضحة أن هذه الخطوة تعكس الزخم المتسارع للمشروع مع انتقاله من مرحلة التخطيط والأعمال التمهيدية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي واسع النطاق في موقع إكسبو 2030 الرياض.

وقالت: إنه سيتم ضمن هذه المرحلة تنفيذ ما يصل إلى 50 كيلومتراً من شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وشبكات المياه والصرف الصحي، والأنظمة الكهربائية، وشبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، وشبكات الاتصالات؛ ما يدعم المراحل التالية التي سترسم ملامح التجارب التي سيوفرها معرض إكسبو 2030 الرياض لزواره.

وقال المهندس طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض: إن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في تسريع وتيرة الأعمال في الموقع ، ونعمل على تهيئة الأسس اللازمة لضمان تنفيذ آمن ومتكامل وعالي الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية ، مشيرا إلى أن ترسية العقد تمت قبل الموعد المحدد لتسريع التنفيذ للمشروع ضمن نهج مرحلي سيشهد تقدم أعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية والمباني والمساحات العامة خلال عام 2026 وبدايات عام 2027.