لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة تعلن أسماء الفائزين في شوط الفحل المنتج “حمر وصفر”

البلاد (الصياهد)
أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة اليوم، نتائج الفائزين في اليوم الـ 32 من منافسات أشواط فعاليات مسابقة المزاين لفئة شوط الفحل المنتج “حمر وصفر” بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.
وحصل على المركز الأول الأمير سلطان بن سعود بن محمد في لون “الحمر”، وجزاء عبيد بجاد العتيبي في المركز الأول للون “الصفر”.
وجاء في المركز الثاني علي مشهور حسن القحطاني في منافسات شوط الفحل المنتج للون “الحمر”, وسعود عبدالله مشعاب المطيري ثالثًا، وحصل على المركز الرابع فارس فواز قنين الحربي، واختتم قائمة الترتيب محمد مسيفر مفلح السواط في المركز الخامس.
وفي منافسات شوط الفحل المنتج “صفر” حقق المركز الثاني منصور ناصر مرزوق العتيبي, وحقق المركز الثالث غازي بن صالح بن فلاح العتيبي.
وتستمر منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية ليوم غدٍ الجمعة بإعلان نتائج الفحل المنتج “وضح وشقح” وشوط الرؤية تمهيدي “وضح وشعل”.
وفي هذا الوقت شهدت بوابة ريمات اليوم الخميس آخر دخول أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز لنسخة العاشرة بدخول المنقيات المشاركة في شوط ولي العهد “وضح”.