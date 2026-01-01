قطر: أمن مشترك لايتجزأ

البلاد (الدوحة)

أعلنت قطر متابعة التطورات في اليمن، مؤكدة دعمها الكامل للحكومة الشرعية، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح شعبه بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية. وأكدت الوزارة أن أمن المملكة العربية السعودية، وأمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن قطر، استنادًا للروابط الأخوية والمصير المشترك. وثمنت بيانات السعودية والإمارات التي تعكس الحرص على مصلحة المنطقة وتعزيز حسن الجوار، وجددت قطر التزامها بدعم كافة الجهود الرامية لترسيخ الحوار والدبلوماسية كسبيل لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.