في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية

البلاد (الرياض)

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” تحقيق الطلبة الموهوبين السعوديين (129) جائزة دولية خلال عام 2025، في (26) أولمبيادًا دوليًّا ومسابقة آيسف العالمية، وذلك بجهود مشتركة بينها وبين وزارة التعليم، وحافظت المملكة على المركز الثاني عالميًّا بعد الدولة المستضيفة “الولايات المتحدة الأمريكية” في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، ليرتفع بذلك إجمالي ما حققته المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات والمنافسات العلمية الدولية من جوائز إلى (996) جائزة دولية حتى نهاية عام 2025.

وأشار تقرير صادر من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، إلى أن عام 2025 شهد إطلاق”موهبة” ووزارة التعليم أول أولمبياد للعلوم والرياضيات تحت اسم”نسمو”؛ بوصفه أكبر أولمبياد في مجاله، مستهدفًا (150) ألف طالب وطالبة في (47) مدينة ومحافظة، حيث جرى تأهيل وتدريب (800) معلم ومعلمة من مختلف مناطق المملكة للاستعداد لإعداد وتجهيز الطلبة المشاركين.

وأفاد التقرير أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026” حقق رقمًا قياسيًّا جديدًا وغير مسبوق في التسجيل؛ إذ بلغ عدد الطلبة المسجلين (357,708) طلاب وطالبات من (16) إدارة تعليمية، إضافة إلى طلبة تعليم المدارس خارج المملكة، الذين شاركوا بمشاريع علمية في (22) مجالًا متنوعًا.

وأوضح التقرير أن عدد الطلبة المستفيدين من برامج موهبة تجاوز (31) ألف طالب وطالبة، منهم أكثر من (14) ألفًا في البرامج الإثرائية الأكاديمية والبحثية، عبر (105) برامج محلية ودولية، استضافتها (70) جهة أكاديمية وعلمية شريكة في (24) مدينة حول المملكة.