رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر

زار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، معرض إمارة منطقة الرياض المشارك في واحة الأمن بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل العاشر بالصياهد شمال منطقة الرياض.
وتجوّل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في معرض إمارة الرياض الذي يضم بين جنباته تاريخ المنطقة ومعالمها السياحية وآثارها، والقطع الأثرية والأسلحة القديمة، ومشاريعها التنموية في العاصمة الرياض ومحافظاتها.
واطلع على ما اشتمله المعرض الذي يضم سبعة أجنحة تتضمن معرض (سلمان والرياض) وصورًا توثق مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وارتباطه بالعاصمة، وكذلك عرض مرئي لبروتوكول استقبالات المواطنين بمجلس سمو أمير منطقة الرياض في قصر الحكم.
وشاهد ابن حثلين خلال الزيارة استعراضًا لمحتوى مشاريع مدينة الرياض، وصورًا حول المعثورات الخاصة بالإبل من منطقة الرياض (قرية الفاو)، وعرضًا مرئيًا حول حداء الإبل، ومسارًا مصورًا عن درب البعارين بمحافظة الزلفي، والدروب التجارية القديمة وارتباطها بالإبل، وقسمًا خاصًا بحياكة السدو، وصناعة الأبواب النجدية.
ونوه ابن حثلين بجهود أصحاب السمو الملكي الأمراء، أمير منطقة الرياض وسمو نائبه في إبراز جناح الإمارة وما احتواه من تنوع، مقدمًا شكره لسموهما على هذه المشاركة المتميزة.
الجدير بالذكر أن معرض إمارة الرياض يضم معلومات موثقة حول إبل أئمة وملوك الدولة السعودية وجهودهم في الاهتمام بها، وكذلك وسوم الإبل، وصور تاريخية لإبل الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه.
