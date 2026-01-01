الأولى القيادة تهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

البلاد (الرياض) كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.