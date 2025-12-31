الرياضة

في روشن.. القادسية يعمق جراح الشباب

صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1447 هـ      31 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق القادسية فوزًا ثمينًا على مضيفه الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي التسجيل ااقادسية في الدقيقة 12. ومن ركلة جزاء في الدقيقة 31، سجل المهاجم جوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل القادسية تألقه، حيث أحرز ناهيتان نانديز الهدف الثالث في الدقيقة 41.
وتمكن الشباب من تقليص الفارق في الدقيقة 61، عن طريق جوش براونهيل، ونجح البلجيكي يانيك كاراسكو في تسجيل الهدف الثاني للشباب من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *