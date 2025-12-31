في روشن.. القادسية يعمق جراح الشباب

البلاد (جدة)
حقق فريق القادسية فوزًا ثمينًا على مضيفه الشباب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح الإيطالي ماتيو ريتيجي التسجيل ااقادسية في الدقيقة 12. ومن ركلة جزاء في الدقيقة 31، سجل المهاجم جوليان كينيونيس الهدف الثاني للقادسية.
وقبل نهاية الشوط الأول، واصل القادسية تألقه، حيث أحرز ناهيتان نانديز الهدف الثالث في الدقيقة 41.
وتمكن الشباب من تقليص الفارق في الدقيقة 61، عن طريق جوش براونهيل، ونجح البلجيكي يانيك كاراسكو في تسجيل الهدف الثاني للشباب من ركلة جزاء.
بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.
ماتيو ريتيجي يسجل الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 12.
كينيونيس يضاعف النتيجة للقادسية أمام الشباب من ركلة جزاء.
نانديز يضيف الهدف الثالث للقادسية أمام الشباب.
بروانهيل يقلّص الفارق ويقرب الشباب من التعادل.
كراسكو يسجل الثاني للشباب ويقلّص الفارق .
