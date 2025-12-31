سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

السياسةسمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الصومال صحيفة البلادaccess_time12 / رجب / 1447 هـ 31 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبدالسلام عبدى علي. وجرى خلال الاتصال التأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.