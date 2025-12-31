السياسة

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

صحيفة البلاد 31 ديسمبر 2025

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبدالسلام عبدى علي.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

