سباقات الأسبوع الثاني عشر تشهد تنافسًا قويًا على عدة كؤوس

محمد الجليحي (الرياض)

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع الثاني عشر من موسم سباقات الرياض، وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 1 و2 و3 يناير 2026، بواقع 12 شوطًا في كل حفل. وتشهد المنافسات تنوّعًا في الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى أشواط قوية ومواجهات مرتقبة بين نخبة الجياد.

حيث يُقام خامس الأشواط من يوم الجمعة على كأس الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي للخيل العربية، على مسافة1600 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، ويشارك فيه أسماء بارزة يتقدمهم الجواد أنوار لأبناء هذال معجب سلامة المطيري، وكذلك الجواد حافظك الله لإسطبلات الخالدية.

وفي سادس الأشواط خُصص كأس الأمير عبدالله بن جلوي لأعمار الثلاث سنوات، على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها300 ألف ريال، وتشارك فيه المرشحة المهرة المسوم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك الفرس سيوكس بيرفكت للمالك رفاعي صنت الغريبان.

وفي سابع الأشواط يُقام كأس الأمير فهد بن جلوي على مسافة السرعة 1200 متر، وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، ويشارك فيه المرشح الأول مقتحم بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وكذلك الجواد زفزاف بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفي الشوط العاشر خُصصت البطولة النهائية لـ بطل الميادين على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 300 ألف ريال، ويشارك فيه المرشح الجواد مدهاس بشعار المالك فارس رباح الدهاسي، وكذلك الجواد إنشتاين بشعار المالك سلطان غازي معجب المطيري.

وفي سادس الأشواط من يوم السبت خُصص الشوط السادس لكأس جامعة الملك خالد على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها150 ألف ريال، وتشير المعطيات إلى الجواد باور أوف بيوتي بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك الجواد مهلي بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

وفي ثامن الأشواط يُقام كأس وزارة الرياضة للمهرات على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويبرز من ضمن المشاركات المهرة ميساء بشعار المالك خالد إبراهيم السياري، وكذلك المهرة نجلاء بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفي عاشر الأشواط يُقام كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون لأعمار الثلاث سنوات على مسافة الميل (1600 متر)، وبجائزة قدرها150 ألف ريال، ويشارك فيه المرشحان تويجري والهرم بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، إضافةً إلى الجواد عنقود بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد عدنان بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والجواد الأغر بشعار المالك فهيد متعب فهاد السبيعي.