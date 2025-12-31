دعا الإمارات لتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار.. مجلس الوزراء: لا تردد في مواجهة أي تهديد لأمننا

البلاد (الرياض)

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة؛ لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، وعلى التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته. وقدّر المجلس دور تحالف”دعم الشرعية في اليمن” في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة؛ استجابةً لطلب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأعرب المجلس عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت المملكة عليها، وقوبلت بتصعيد غير مبرر يخالف الأسس، التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود، التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وعبر المجلس عن أمل المملكة في أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تستجيب دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات المأمولة؛ للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

وجدّد مجلس الوزراء تأكيد دعم المملكة سيادة الصومال ووحدة أراضيها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى «إقليم أرض الصومال»؛ لكونه إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي. وناقش المجلس تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة؛ وفق مستهدفات رؤية 2030، ونوّه ببدء تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق في الرياض. ووافق المجلس على تعديلات تنظيمية تشمل التطوير الدفاعي والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مكتب تجاري لحكومة هونج كونج في الرياض.